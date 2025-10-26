El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, Gonzalo Roca, concurrió esta mañana a votar en su ciudad natal, San Javier, sin la presencia de periodistas ya que adelantó el horario en el que estaba previsto que concurriera.

Utilizando como única estrategia de comunicación su cuenta de la red social X, Roca grabó un video en el que se dirigió a los seguidores libertarios invitándolos a que vayan a votar "para evitar que otros elijan el futuro del país”.

“Por eso anda a votar, más si sos joven y tenés que elegir tu futuro. Estoy seguro que vas a elegir bien”, esgrimió Roca, quien encabeza el casillero 13 de la Boleta Unica de Papel (BUP) junto a Laura Soldano.

Además, el vicepresidente de LLA en Córdoba le agradeció “a todos los fiscales por el enorme esfuerzo que están haciendo para cuidar los votos del presidente Javier MIlei”

También en la mañana del domingo concurrió a las urnas el actual presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien emitió su sufragio en la Escuela Roma, de Alto Alberdi.

El jefe de campaña libertario utilizó la misma estratégica comunicacional que Roca y tras votar se dirigió a los jóvenes arengándolos a que “vengan a votar, porque eso nos va a dar la fotaleza para el rumbo que queremos para el país”.