Goulash con spaetzle: sabor centroeuropeo para los días de frío
El chef Juan Cruz Galetto trajo a la pantalla de Canal 10 un clásico húngaro. Se trata de un guiso de carne con mucho sabor, acompañado de una pasta casera rápida y sencilla.
En una nueva edición del segmento Foodie, el cocinero Juan Cruz Galetto enseñó a preparar un plato que calienta el cuerpo estos últimos días del invierno: Goulash con spaetzle.
Se trata de una receta popular en países de clima frío, más precisamente en los centroeuropeos, pero también se propone conquistar el paladar de los cordobeses gracias a su sabor intenso y a su carácter reconfortante.
La base del goulash combina carne de ternera (paleta, cuadrada o la que esté en mejor precio) con abundante cebolla, caldo y una mezcla de pimentones que le da el toque distintivo: dulce, ahumado y apenas picante. “Es un plato de olla, bien rendidor y lleno de aroma”, explicó Galetto.
El acompañamiento perfecto son los Spaetzle, una pasta típica centroeuropea que se prepara con harina, huevo y leche. La masa, bien hidratada, se pasa por un colador sobre agua hirviendo para formar pequeños “fideos” irregulares que se cocinan en minutos.
Ingredientes Goulash
- 500 gr paleta de ternera 400 gr cebolla picada
- 250 gr caldo
- 5 gr pimentón dulce
- 5 gr pimentón ahumado
- 5 gr pimentón picante
Ingredientes Spaetzle
- 200gr harina
- 1 huevo
- 50 ml leche
Servido en cazuela de barro y acompañado de una copa de vino tinto o de una cerveza negra, el goulash con spaetzle es mucho más que la receta de un simple guiso, es una invitación a viajar con los sentidos a través de un plato sencillo, popular y lleno de historia europea.