En una nueva edición del segmento Foodie, el cocinero Juan Cruz Galetto enseñó a preparar un plato que calienta el cuerpo estos últimos días del invierno: Goulash con spaetzle.

Se trata de una receta popular en países de clima frío, más precisamente en los centroeuropeos, pero también se propone conquistar el paladar de los cordobeses gracias a su sabor intenso y a su carácter reconfortante.

La base del goulash combina carne de ternera (paleta, cuadrada o la que esté en mejor precio) con abundante cebolla, caldo y una mezcla de pimentones que le da el toque distintivo: dulce, ahumado y apenas picante. “Es un plato de olla, bien rendidor y lleno de aroma”, explicó Galetto.

El acompañamiento perfecto son los Spaetzle, una pasta típica centroeuropea que se prepara con harina, huevo y leche. La masa, bien hidratada, se pasa por un colador sobre agua hirviendo para formar pequeños “fideos” irregulares que se cocinan en minutos.

Ingredientes Goulash

500 gr paleta de ternera 400 gr cebolla picada

250 gr caldo

5 gr pimentón dulce

5 gr pimentón ahumado

5 gr pimentón picante

Ingredientes Spaetzle

200gr harina

1 huevo

50 ml leche

Servido en cazuela de barro y acompañado de una copa de vino tinto o de una cerveza negra, el goulash con spaetzle es mucho más que la receta de un simple guiso, es una invitación a viajar con los sentidos a través de un plato sencillo, popular y lleno de historia europea.