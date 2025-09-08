En una nueva edición del segmento Foodie, el cocinero Juan Cruz Galetto enseñó a preparar un plato que calienta el cuerpo estos últimos días del invierno: Goulash con spaetzle.

Se trata de una receta popular en países de clima frío, más precisamente en los centroeuropeos, pero también se propone conquistar el paladar de los cordobeses gracias a su sabor intenso y a su carácter reconfortante.

La base del goulash combina carne de ternera (paleta, cuadrada o la que esté en mejor precio) con abundante cebolla, caldo y una mezcla de pimentones que le da el toque distintivo: dulce, ahumado y apenas picante. “Es un plato de olla, bien rendidor y lleno de aroma”, explicó Galetto.

El acompañamiento perfecto son los Spaetzle, una pasta típica centroeuropea que se prepara con harina, huevo y leche. La masa, bien hidratada, se pasa por un colador sobre agua hirviendo para formar pequeños “fideos” irregulares que se cocinan en minutos.

Ingredientes Goulash

  • 500 gr paleta de ternera 400 gr cebolla picada 
  • 250 gr caldo
  • 5 gr pimentón dulce
  • 5 gr pimentón ahumado 
  • 5 gr pimentón picante

Ingredientes Spaetzle

  • 200gr harina 
  • 1 huevo
  • 50 ml leche

Servido en cazuela de barro y acompañado de una copa de vino tinto o de una cerveza negra, el goulash con spaetzle es mucho más que la receta de un simple guiso, es una invitación a viajar con los sentidos a través de un plato sencillo, popular y lleno de historia europea.