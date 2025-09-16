La banda cordobesa Power Ocho, compusieron, son autores y grabaron un videoclip dedicado al jugador de la selección argentina de fútbol Cristian Cuti Romero y lo titularon así, simplemente "El Cuti Cordobés".

Power Ocho es una banda de Cuarteto de Córdoba con varios años de Trayectoria integrada por ocho músicos entre los que se destacan sus dos voces lideres: Sebastián y Gabriel e instrumentistas que tocan teclados, congas, tambora, guira, bongó y timbaleta.

Sebastián Gallardo, dueño de una voz potente y amplio registro vocal le

da el toque romántico al sonido explosivo de la Banda, y Gabriel “Pichu” Ludueña, quien le brinda el clima de fiesta que no puede faltar en el show, con un carisma único y una voz inconfundible.

Power Ocho actualmente está girando por la capital cordobesa y en varias ciudades del interior provincial, en escenarios destacados del género, mientras se preparan para actuar en Villa Carlos Paz este jueves 18 de septiembre a las 22 hs en el Pórtico Mix, bar ubicado al lado del teatro Luxor.

Le cantan al campeón del Mundo, de la gente y de la fe

"El Cuti Cordobés" tema que Power Ocho dedicó al Cuti Romero, el futbolista argentino que juega de defensor en la Selección Argentina y además es capitán del equipo del europeo del Tottenham Hotspur F. C. de Inglaterra y que milita en la Premier League, se convirtió en un videoclip especatcular filmado en varias locaciones.

Algunos de los lugares emblemáticos donde se tomaron imágenes que luego se incluyeron el el clip fueron el Polideportivo que lleva su nombre en Villa Rivadavia justamente, donde el Cuti desde chico jugaba en el potrero luego devenido en Polideportivo y en el estadio del Club Atlético Belgrano, donde se formó como futbolista y como persona, desde las inferiores hasta llegar a la Primera División.

También se pueden ver en la producción audiovisual, murales alegóricos que muestran una faceta de la Córdoba cultural que no queda ajena a la figura e ídolo que es el Cuti, con retratos a lo largo de la ciudad donde varios artistas plasmaron al ídolo.

En diálogo con el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Sebastián y Gabriel, los cantantes de Power Ocho relataron cómo fue hacer este homenaje al gran futbolista argentino y cordobés.

Con el Estadio Mario Alberto Kempes de fondo, todo un emblema y lo que ya es un emblema en Córdoba es Power Ocho, una banda de la música cordobesa que se ha instalado entre el público y que con un cantante de la zona de Barrio Jardín y el otro de Quebrada de las Rosas, son bien cordobeses.

“Este jueves 18 en la ciudad de Carlos Paz, estamos en Pórtico por primera vez, por primera vez una banda de cuarteto llega a Pórtico, así que felices y esperando que llegue el día con todo el espectáculo”, nos contó Gabriel.

¿Qué tiene que ver Power Ocho con el fútbol y con Blegrano ?, le consultamos a Sebastián y Gabriel, que nos contaron que “hemos hecho el tema, mucha gente ya lo sabe, de El Cuti Romero”, y respecto del videoclip que hicieron con una gran producción, nos dijeron que “fue espectacular, la verdad, nosotros fuimos a un evento solidario que se hizo en Carlos Paz, ahí conocimos a Quito, el papá del Cuti, entablamos una especie de amistad y bueno, le gustó lo que hacíamos y nos propuso hacer esta canción. Nosotros también corriendo con la presión de estar a la altura, encantados, dijimos que sí y allá fuimos.”

Cuando les dijimos a Gabriel y a Sebastián que cantaran un poquito de alguno de sus temas a esa hora de la mañana, accedieron encantados y compartieron su arte con nosotros.

Los de Belgrano se juntan en el bar

La banda Power Ocho va a estar presente en la inauguración de Pueblo Alberdi, un bar muy particular que se relaciona con la historia de la banda, pero también con Belgrano de Córdoba, sobre lo que Sebastián nos manifestó que “este lunes vamos a estar ahí actuando y bueno, presentando todo lo nuevo de la banda.”

Emplazado en pleno barrio Alberdi, Pueblo Alberdi se encamina a ser el bar elegido por los hinchas de Belgrano que van a hacer la previa de cada partido allí, en Dr. Silvestre Remonda 479 y que este lunes 22 contará con la presencia de esta banda cordobesa.

“Juega Belgrano el día lunes, así que vamos a estar nosotros en la previa, ahí a puro ritmo, a puro cuarteto, para que la gente se prenda con nosotros”, nos adelantaron los integrantes de Power Ocho.

Finalmente nos recordaron que este “jueves 18, estarán en la ciudad de Carlos Paz, en Pórtico, al ladito del Luxor, vamos a estar llevando nuestro cuarteto desde Córdoba capital. Y con una gran banda formada por 8 músicos.”

“Nos pueden seguir en las redes sociales como @power.ocho, ahí van a ver toda la info que tenemos, tanto vídeos como las presentaciones”, nos indicaron y también mencionaron que el lunes van a estar inaugurando Pueblo Alberdi, el bar que va a estar allí para hacer la previa del partido de Belgrano en ese nuevo reducto para los hinchas piratas de Alberdi.