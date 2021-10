Luego de seis años de ausencia, la banda se reúne para brindar un show en Club Paraguay. Más fuertes y unidos que nunca, La Coca Fernández regresa a los escenarios con nuevas canciones y el repertorio que los caracteriza.



Edu Pérez, tecladista del grupo, mantuvo una entrevista con www.cba24n.com.ar, y comparte cómo será el concierto de este sábado en Club Paraguay: "Será emotivo, genuino, un recorrido por todas las canciones… un reencuentro, con nosotros mismos y de allí hacia todos" y agrega "Vamos a reencontrarnos con los temas clásicos de la banda, vamos a tocar algunas canciones nuevas, pero esencialmente tocaremos los temas que nos identificaron en todos estos años".

La Coca Fernández tuvo una pausa de varios años, ¿por qué se dio esta situación?

-Estuvimos ausentes porque necesitábamos reencontrarnos con nosotros mismos, ordenar las canciones que estaban dando vueltas y plasmarlas en algún registro, que esperamos pronto sacarlo a luz.



¿En qué momento musical se encuentra la banda?

-Estamos en un momento de reencuentro, de organización del nuevo disco que se encuentra en proceso.



El grupo informa que no se encuentra realizando una gira de conciertos: "El próximo show es el que nos indique nuestro público, nos debemos siempre a ellos que después de tanto tiempo siguen demostrando el mismo cariño que en el primer día".

La Coca Fernández sube al escenario de Club Paraguay (Marcelo T de Alvear 651, Barrio Güemes), el sábado 23 a las 19.30. Con 830 como banda invitada . Entradas en Alpogo.



Sobre La Coca Fernández

Es una banda formada en barrio Argüello en el año 2002, ha recorrido un largo camino en todo este tiempo, compartiendo escenarios locales y nacionales con bandas como: The Wailers, Karamelo Santo, Fidel Nadal, Dancing Mood, Los Cafres, Kapanga, entre otros.

Los integrantes de La Coca Fernández son: Javier Espinosa en batería, Pablo Capdevila en bajo, Diego Iglesias en guitarra, Eduardo Pérez en teclados y coros, Sergio Fernández como voz líder, Diego Regalzi en trompeta, Agustín Reynoso en saxo. Invitados: En coros, Elisa Cardozo y en percusión, Nicolás Mondino.



La banda participó tres años consecutivos del Cosquín Rock (2006/2007/2008), en el “Oye Reggae” en Villa Rumipal, abriendo el show de Callejeros en el Estadio Chateau Carreras y más presentaciones que quedarán grabadas en la memoria.



Sin abandonar las raíces afro del reggae, La Coca Fernández ha logrado mezclar el punk, el rock steady, el baile del Ska, y el cuarteto, con pizcas de cumbia y más. De esta forma, la banda se convirtió en una máquina de canciones con grooves pegadizos en sus vientos y melodías imposibles de no festejar con todo el cuerpo.



Después de algunos años de estar alejados de los escenarios, pero no de la música, La Coca Fernández en este 2021 apuesta a seguir logrando que los músicos se hagan uno con el público, en la cual no se distingue género ni referencias musicales. "¡El reencuentro llegó!", celebran con entusiasmo.