Granizo en Córdoba: cayó piedra de gran tamaño en el sur provincial
Vecinos de Vicuña Mackenna registraron el paso de la tormenta. Antes, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta para los departamentos del sur.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió minutos antes de las 16 horas una alerta por tormentas fuertes y ocasional caída granizo para los departamentos General Roca, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña.
La advertencia tuvo efecto casi inmediato y fue registrada por ciudadanos de Vicuña Mackenna: aseguran que cayeron piedras del tamaño de una "pelota de golf".
Recordamos que se encuentran vigentes alertas (naranja y amarilla, según el sector) para este jueves y viernes para prácticamente todo el territorio provincial y gran parte del norte del país.