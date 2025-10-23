El Servicio Meteorológico Nacional emitió minutos antes de las 16 horas una alerta por tormentas fuertes y ocasional caída granizo para los departamentos General Roca, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña.

La advertencia tuvo efecto casi inmediato y fue registrada por ciudadanos de Vicuña Mackenna: aseguran que cayeron piedras del tamaño de una "pelota de golf".

Recordamos que se encuentran vigentes alertas (naranja y amarilla, según el sector) para este jueves y viernes para prácticamente todo el territorio provincial y gran parte del norte del país.

Pronóstico extendido