Este miércoles, un día antes del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, la jefa comunal de Villa Los Aromos realizó una polémica publicación en su cuenta personal de Facebook que despertó muchas críticas.

Se trata de Nelly Morales, quien compartió un posteo con varias consignas que niegan los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar:

"No son 30.000, son 6415. No fue genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es negacionismo, ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros!"

La publicación original no es de Morales pero sí es de la responsable del área de salud animal de su comuna, Marité Colautti. La jefa comunal la compartió y comentó "Marité nada más ni nada menos!!! Así es".

En los comentarios de la publicación se ve a muchísima gente repudiando las opiniones que niegan el genocidio de la última dictadura.

Algunos piden repudio y otros renuncia

Por un lado, Luciana Echevarría, legisladora de Córdoba por el ,MST Nueva Izquierda, presentó un proyecto pidiendo a la Legislatura que repudie los comentarios de Nelly Morales. Además, en el proyecto la legisladora a su vez denunció a Marité Colautti.

Por otra parte, desde distintos organismos de derechos humanos pidieron directamente la renuncia de Nelly Morales. Es así que el Colectivo Más Democracia y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, emitieron un comunicado en el que repudian los dichos de la jefa comunal y solicitan su renuncia por apología de la dictadura.

Morales, denunciada

La jefa comunal hace un año también fue noticia: fue denunciada por otorgar un subsidio por 200 mil pesos a la asociación que ella misma preside y fundó, ”Juntos por los Aromos".

VER: Denuncian a jefa comunal de Villa Los Aromos por darle un subsidio a su asociación