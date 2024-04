En una entrevista brindada a la FM 103.1 Radio Ciudad Marcos Juárez, el jugador camerunés de fútbol, Luis Awono, habló sobre la discriminación racial que ha estado enfrentando en la Liga Bellvillense.

"Esto viene ocurriendo desde hace varias fechas. Desde la tercera fecha vengo recibiendo insultos y comentarios racistas dirigidos hacia mi piel, lo cual ha sido muy doloroso de sobrellevar", expresó Luis durante la entrevista.

Awono explicó que ha intentado comunicar lo que está viviendo a su equipo, compañeros de juego y entrenador, pero no ha recibido el apoyo necesario. "El técnico sabía lo que me estaba pasando desde hace algunas fechas, pero la respuesta que he recibido ha sido para ignorar los insultos, lo cual no es fácil de hacer", agregó.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de esta situación en su desempeño en el campo de juego, Luis admitió que ha afectado su rendimiento. "A veces trato de ignorar los comentarios, pero llega un punto en el que te sacan del partido. Es difícil concentrarse cuando sientes que estás siendo atacado por tu color de piel", comentó.

Awono también lamentó la falta de apoyo por parte de las autoridades deportivas y expresó su deseo de recibir ayuda tanto del club como de organizaciones que luchan contra la discriminación racial. "Cuando me enfrento a esta situación, pierdo las ganas de jugar. No quiero seguir sufriendo este tipo de discriminación", afirmó.

Esta es la primera vez que Luis experimenta discriminación racial en Argentina, a pesar de haber jugado anteriormente en Newell's Old Boys sin incidentes similares. "Es una experiencia desagradable darse cuenta de que la gente te discrimina por tu color de piel", concluyó.

Fuente: Diario Ciudad (Marcos Juárez).