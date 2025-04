Luego de la modificación de la ley de Seguridad Provincial los guardias privados pasaron a formar parte del esquema integrado de seguridad pública. Hoy la Provincia dio un paso mas adelante y habilitó a la empresa Bacar a ofrecer, a distintos clientes, servicios de seguridad con guardias capacitados para portar armas menos letales.

Liliana Zárate, ex Jefa de Policía de Córdoba y hoy encargada de la Unidad de Seguridad Privada de Bacar, fue entrevistada en el programa Fuerte y Claro, que se emite por SRT Media, y explicó los alcances de esta nueva disposición.

Son 20 los vigiladores que fueron certificados y se destinarán a distintos objetivos.

Zarate Belleti afirmó que la capacitación estuvo a cargo de la Policía de Córdoba y que los guardas debieron aprobar “rigurosos exámenes psicotécnicos”, los cuales deberán reiterar cada seis meses para garantizar que se encuentran en plena aptitud para ejercer la tarea.

Respecto a la pericia y formación en el uso practico de la pistola, Zarate Belleti resaltó que los vigiladores fueron capacitados por la Escuela de Tiro de la Policía y los exámenes los realizaron en el Centro de Entrenamiento de la Policía.

¿En que ocasiones los guardias podrán utilizar las armas?

Belleti fue tajante al respecto y señaló que las armas deberán ser empleadas solo en determinados contextos y siempre bajo el paradigma de “utilizar una fuerza racional y proporcional, sin poner en riesgo la integridad física”. El principio sera siempre evitar el uso del arma a excepto que la situación así lo exija.

Un detalle no menor es que los guardias no portarán el arma por fuera de su horario laboral o cuando no estén destinados en un objetivo particular. Las pistolas quedarán en un sala bajo la estricta supervisión de un armero habilitado.

¿Que tipo de armas no letales portarán los guardias?

Zarate Belleti destacó que la ley habla de armas “menos letales”. Son fabricadas por Birna y tienen la misma funcionalidad que las que utilizan la Policía. La única diferencia es que las armas de los guardias de seguridad no empleará gas pimienta sino un proyectil sólido kinetic.