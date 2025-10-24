El fuego que afecta al sector de Guasapampa, en el departamento Minas, mantuvo en alerta a los equipos de emergencia en el noroeste cordobés. Pasadas las 18 de este viernes, el incendio fue contenido.

Durante la jornada las condiciones meteorológicas mejoraron con la baja de temperatura y viento, pero el incendio requirió un trabajo constante de control de bomberos y personal especializado.

“Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas: ha llovido muy poco, apenas un milímetro, por lo que existe la posibilidad de reinicios. Para evitar este tipo de inconvenientes, todos los equipos continuarán trabajando en la zona durante las próximas 48 horas”, dijo el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner.

De esta manera, la Provincia confirmó que persisten sectores con perímetros inestables, por lo que los equipos continúan desplegados en tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reinicios.

Schreiner destacó el trabajo y compromiso de todos los efectivos, especialmente de los bomberos voluntarios y del personal del ETAC, que lograron contener el foco ígneo que permanecía activo desde el domingo, luego de un intenso trabajo.

Durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes, bomberos voluntarios y personal de la ETAC trabajaron en el control de los perímetros para evitar reinicios en lugares ya controlados.

Además, los aviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego continuaron trabajando, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para que despeguen las aeronaves provinciales.

La Secretaría recordó que, en caso de detectar columnas de humo o principio de incendio, los vecinos pueden comunicarse con: