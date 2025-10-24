El fuego que afecta al sector de Guasapampa, en el departamento Minas, mantiene en alerta a los equipos de emergencia en el noroeste cordobés.

A pesar de que las condiciones meteorológicas mejoraron con la baja de temperatura y viento, el incendio sigue activo y presenta puntos calientes que requieren un trabajo constante de control de bomberos y personal especializado.

Durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes, bomberos voluntarios y personal de la ETAC trabajaron en el control de los perímetros para evitar reinicios en lugares ya controlados.

Hoy, los aviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego continúan trabajando, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para que despeguen las aeronaves provinciales.

La Secretaría recordó que, en caso de detectar columnas de humo o principio de incendio, los vecinos pueden comunicarse con: