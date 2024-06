El flamante intendente electo de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, analizó a qué se debió su triunfo el domingo pasado en la capital alterna de la provincia, y subrayó los roles que tuvo a lo largo de los últimos años en esa ciudad.

“Creo que el resultado del domingo refleja un conjunto de aspectos que valoró la ciudadanía de Río Cuarto: por un lado está claro que en mi perfil particular, más allá de haber sido parte de la gestión de Juan Manuel (Llamosas), siete años trabajando muchos presupuestos participativos, pero también mi historia como Defensor del Pueblo tres años, dirigente del club Banda Norte, 30 años docente de la Universidad Nacional (de Río Cuarto) ..y hubo otros dos factores sustanciales, primero una muy buena gestión de Juan Manuel que fue un gran intendente y un gran tipo , que permitió partir de un piso alto en Río Cuarto de todo lo que se hizo (…) y por supuesto el trabajo en equipo con el Gobierno de Córdoba -no solo impronta de Martín (Llaryora) por modo de hacer, por su modo de trabajar, que lo demostró fuertemente en este tiempo, sino también que los riocuartenses saben muy bien lo que fue cuando Juan Schiaretti y Martín Llaryora trabajaron juntos y lo que significa trabajar en equipo, tener la misma visión, tener este vínculo directo, sin lugar a dudas también fue lo que los riocuartenses tomaron en cuenta a la hora de decidir”, sostuvo en diálogo con Radio Universidad.

Ver: Guillermo De Rivas es el nuevo intendente de Río Cuarto: obtuvo el 37% de los votos

Al ser consultado sobre la escasa participación de los ciudadanos a la hora de votar (sólo asistió a las urnas el 55%), De Rivas indicó que “en términos generales de la participación en las elecciones ha ido disminuyendo en todos los ámbitos, pero creo que hacer un análisis de a quién en favorece, a quién perjudica, la verdad que yo en parte no sería tan lineal. (…) Lo importante es aquello que es lo que votaron. Está claro que tenemos una enorme desafío de comprometer cada vez más a la ciudadanía y como yo he dicho de manera muy prudente, yo soy una persona de consenso”, dijo el intendente electo.

Y agregó: “Haber sacado el 37% de los votos con una diferencia de 13 puntos la verdad fue un reconocimiento y un espaldarazo muy importante (…). Es un tiempo muy difícil y hoy arrancamos de cero. La legitimidad para los que me acompañaron, para los que no me votaron y los que no fueron a votar, es legitimarlo con una buena gestión, con un municipio de cara a la gente y honrando lo con mucho laburo. Los funcionarios tenemos que honrar la gestión pública con laburo y de cara a los vecinos”, sostuvo De Rivas.

Respecto del resto de las fuerzas políticas que compitieron el domingo, el intendente electo sostuvo que pese a las diferencias que puedan tener, “tenemos que sentarnos en una mesa todos los actores, principalmente los que participamos de la elección porque la identificación de los problemas fueron en común: la inseguridad, la exclusión social, las adicciones, la necesidad de generar trabajo, la necesidad de profundizar nuestro sector productivo”.

“Sabiendo que el problema es el mismo, todos queremos lo mismo para los riocuartenses y cada uno tendrá diferentes visiones, y seguramente muchas de sus propuestas podrán enriquecer las mías, superadoras, o tener ideas nuevas”, anunció De Rivas, agregando “buscaremos los consensos, nos pondremos de acuerdo y a partir de ahí con mi responsabilidad de liderar tendré que llevarlo adelante. Pero los espacios de diálogo siempre van a estar porque es mi modo de ser”, sostuvo el intendente electo de Río Cuarto.

Cabe subrayar que escrutadas la totalidad de las mesas, De Rivas, de Hacemos Unidos por Río Cuarto, obtuvo el 37,17 % de los votos (27.425 sufragios). En segundo lugar, se ubicó el aspirante de la lista Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi (UCR), con el 24,29 % o (17.928). En el tercer puesto, quedó la peronista Adriana Nazario, con el 21,18 % (15.632).

Los comicios estuvieron signados por una muy baja participación de los ciudadanos: el porcentaje de votantes fue del 55,68%.

Escuchá la nota completa: