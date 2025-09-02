Guillermo Francos en la UIC: "Pretenden romper las reglas de juego democráticas"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que la difusión de audios que impactaron en primeras figuras del gobierno nacional buscan “romper las reglas de juego democráticas.”

El funcionario nacional arribó a Córdoba para participar del 17° Coloquio Industrial. La ceremonia se realizó este mediodía de en el Centro de Convenciones Córdoba, bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

“En los últimos días ha habido una serie de eventos que han llevado a un intento de inestabilidad institucional en los momentos previos a elecciones provinciales y nacionales”, afirmó Francos.

El jefe de Gabinete comparó al actual momento que afronta la administración libertaria con los gobierno de Arturo Frondizi y de Arturo Illia.

Por otra parte Francos admitió que la economía argentina afronta “problemas en el sector financiero y en el mercado cambiario” que atribuyó a “las inestabilidades para las que no venimos preparando hace dos meses”.

El gobernador Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini también formaron parte del acto de apertura. También acudieron referentes de la Unión Industrial, entre ellos Luis Macario, presidente de la delegación Córdoba, y Martín Rappallini, titular a nivel nacional.

En el marco del Día de la Industria, se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, un documento que busca alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo económico. Además, habrá conferencias y paneles de discusión, uno de ellos a cargo de Marisa Bircher, ex Secretaria de Comercio Exterior. También disertará el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Finalmente, durante la jornada se entregarán premios en reconocimiento a empresas y referentes que impulsan el desarrollo productivo del país.