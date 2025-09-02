El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, arribó a Córdoba para representar al Gobierno Nacional en el 17° Coloquio Industrial. La ceremonia tiene lugar este mediodía de este martes en el Centro de Convenciones Córdoba, bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

El gobernador Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini encabezan el acto de apertura. También intervendrán referentes de la Unión Industrial, entre ellos Luis Macario, presidente de la delegación Córdoba, y Martín Rappallini, titular a nivel nacional.

En el marco del Día de la Industria, se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, un documento que busca alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo económico. Además, habrá conferencias y paneles de discusión, uno de ellos a cargo de Marisa Bircher, ex Secretaria de Comercio Exterior. También disertará el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Finalmente, durante la jornada se entregarán premios en reconocimiento a empresas y referentes que impulsan el desarrollo productivo del país.