La Policía Caminera informó este miércoles que se encuentra rehabilitado el Camino de las Altas Cumbres después del cierre por la nevada del día anterior.

“Se recomienda circular con precaución por nieve en banquina entre el km 39 y 49”, informó la fuerza de seguridad pasadas las 14 horas.

El tránsito por la ruta que conecta Córdoba capital con el Valle de Traslasierra fue cortado el martes al mediodía en medio de la última nevada en la provincia.

Durante la tarde y horas de la noche los efectivos trabajaron para retirar el hielo de la carpeta asfáltica. Sin embargo la niebla y algunas lluvias hacía imposible el tránsito.

