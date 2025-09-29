Habilitaron el Corredor Maipú entre Emilio Olmos y Sarmiento: el nuevo recorrido de los colectivos

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, habilitó tres cuadras del Corredor Maipú, donde se ejecutaron obras de infraestructura y se crearon nuevos espacios verdes con la finalidad de revalorizar la arteria y jerarquizar la circulación vehicular, en una zona de alta transitabilidad.

Las cuadrillas continúan trabajando en las siguientes cuadras, extendiendo la intervención hasta avenida Costanera Sur. En su integridad, la obra conectará el Parque Las Tejas y la Plaza España con el Río Suquía y el Concejo Deliberante a través de una avenida con más accesibilidad y seguridad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Con la habilitación de las obras del Corredor Maipú entre Emilio Olmos y Sarmiento, se establece un nuevo recorrido para los colectivos que transitan por la avenida:

- Líneas 12 – 15 – 17: Bv. Illia – Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

- Líneas 29 - 70 – 72 – 73 – 74 – 75: San Jerónimo – Chacabuco Carril Izquierdo (Solo Bus) – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

- Línea 31: Lima – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

- Líneas 34 – 83 – 85: Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

- Líneas 40 - 42 - 44 - 50 - 54: Olmos – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú – su ruta

- Línea 41 - 52: Los Nogales – Hipólito Irigoyen Sur – Rotonda Plaza España – Chacabuco Carril Derecho – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú - su ruta.