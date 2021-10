El alumno del IPEM 359 Arturo Illia de Villa Carlos Paz, que concurrió a clases usando la pollera de una compañera, porque el reglamento d ela institución no permite el uso de pantalones cortos o bermudas, aseguró que no esperaba la repercusión que tuvo el caso tras la viralización de una foto suya.

"No quería llamar la atención con la pollera, solo quería ir cómodo, no quería que se viralice", aseguró Augusto en diálogo con el programa "Entre Nosotros Rebeca" de Radio Universidad.

Augusto señaló que, al ser la pollera parte del uniforme aprovechó "ese hueco legal" para poder entrar al colegio.

"Un poco lo hice como una travesura pero no tanto por ese lado, solo quería ir cómodo al colegio, un poco quería cambiar las normas pero no pensé que lo fuesen a hacer", aseguró.

El estudiante afirmó que la prohibición de los pantalones cortos se trata de una normativa de 2013, aproximadamente.

Lo que determina el código de vestimenta de cada escuela pública son los acuerdos de convivencia en cada uno de los establecimientos. Es decir que no hay una norma general que lo imponga. Sin embargo, esos acuerdos de convivencia son flexibles y están dispuestos a cambios.

En tal sentido, indicó que todavía no han permitido el uso de pantalones cortos: "Están sometiendo a votación, donde alumnos, padres y docentes tienen que firmar para ver si se puede usar bermuda o no"

Sobre ese tema, Augusto manifestó que no en la escuela no le saben explicar por qué no se puede usar pantalón corto. "Es una regla absurda", opinó.