Habló el pastor acusado de trata de personas: “Si sufrís maltrato, tenés derecho a retirarte”

Un pastor evangélico de Córdoba acusado de trata de personas y servidumbre habló en exclusiva con Canal 10 y dio su versión sobre la investigación en su contra.

El hecho se conoció tras el rescate de ocho personas que estaban alojadas en un domicilio del barrio Villa La Tela, donde funcionaba un supuesto centro de rehabilitación espiritual llamado Hogar Levantando al Caído.

El pastor, identificado como Fabrizio, explicó que en su institución todos los ingresos se registran mediante una ficha firmada: “Yo tengo la ficha de ingreso, las cuales firma el ingresante, un testigo y el responsable”.

Sobre la acusación de explotación: “Ellos se pueden retirar si sufre algún tipo de maltrato o considera que las tareas que realiza son de explotación. Es una persona mayor y el ingreso es gratuito”.

“Si sos grande, venís acá y sufrís un tipo de maltrato, tenés el derecho a retirarte”.

“Había solamente mayores de edad. Al ser mayores de edad no los puedo retener. Cuando ellos deciden irse, solo se revisa si se llevan sus cosas, lo normal”, añadió.

Además, Fabrizio negó que existieran irregularidades en el lugar y afirmó que también sufrió un intento de robo: “Me hicieron un boquete en el lugar para robarme”.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, mientras la Policía y la Justicia Federal continúan recabando pruebas sobre las denuncias de trata y servidumbre en el domicilio que funcionaba como fachada de contención espiritual.