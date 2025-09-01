Federico Giuliani, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado en Córdoba, habló este lunes después de su liberación tras la represión del jueves pasado en la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

"Vamos a hacer una denuncia por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad; el responsable máximo es Martín Llaryora por tener una policía violenta", afirmó el dirigente gremial, quien estuvo cuatro días detenido con un brazo quebrado en el operativo.

Giuliani aseguró que el acompañamiento de ATE y la "solidaridad" de diferentes instituciones ayudó a su liberación. "Si fuese por la Justicia cordobesa, tendría que estar detenido por mucho tiempo sólo por el hecho de luchar".

Ver: Liberaron al titular de ATE Córdoba, Federico Giuliani, después de cuatro días detenido



El dirigente gremial aseguró que el jueves pasado se manifestaron frente al edificio de la municipalidad para reclamar por alimentos y fueron emboscados por los agentes de la policía.

"Quisimos entrar a dialogar; la policía no nos dejó. Después accedieron a que pasáramos quince. Lo hicimos de buena voluntad, pero cuando entramos nos encerraron con llave y nos tuvieron secuestrados por una hora", afirmó sobre lo ocurrido la semana pasada en la ciudad de Córdoba.

Giuliani dijo que iniciará acciones penales contra el policía que le fracturó el brazo al ponerle las esposas y contra el jefe del operativo de seguridad.

"Estuve esposado a la cama del Hospital Misericordia por 24 horas en condiciones indignas; no tomé un vaso de agua, ni me dieron de comer", afirmó.