Córdoba no sale del asombro luego de un hecho confuso registrado en una estación de servicio en Villa Páez. Allí, por causas que aún se intentan establecer, un hombre habría protagonizado una pelea con varios oficiales de policía luego de una discusión por el pago del combustible.

El hecho se registró en una expendedora de GNC ubicada en calle Octavio Pinto, esquina Mariano Castex, de barrio Villa Paez, en cercanías del Puente Tablada.

En las últimas horas se conocieron los datos que reveló la autopsia preliminar forense, los cuales indican que el hombre de 39 años reconocido como Guillermo Bustamante no perdió la vida por una asfixia mecánica, sino que murió por otra causa diferente que deberá confirmarse posteriormente a los exámenes toxicológicos.

En tanto, el fiscal de la causa Guillermo González confirmó que esperará el informe completo con el examen de toxicología para determinar si el conductor había consumido alguna sustancia o si padecía alguna enfermedad. Así mismo, se aguarda la reconstrucción del hecho según lo registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento para evaluar el accionar policial. Por otra parte, se dispuso la realización de exámenes de alcoholemia de doce agentes involucrados en el procedimiento.

El comisario mayor, Cristian Barrios, dijo que el hombre “estaba en estado violento e intentó agredir a los agentes”. Según esta versión, la víctima se descompensó en el móvil policial y los efectivos intentaron reanimarlo, sin tener éxito.

La versión de la esposa del fallecido

La esposa del hombre fallecido denunció abuso policial y aseguró que a su marido lo golpearon dentro de un patrullero, situación que habría causado su muerte.

Según el testimonio de Agustina Escotorni, a su esposo no le habrían aceptado el pago del combustible y que recibió múltiples amenazas por parte de los oficiales: “Él no agredió al playero. Vi como lo estaban metiendo a los golpes a la camioneta. Yo les gritaba soltámelo, me lo estas matando, y me decían que me iban a meter presa si seguía interrumpiendo el procedimiento”.

“Yo presencié todo. La parte de si estaba ido, la verdad que no la sé. Lo sabrán después de analizar las cámaras", sostuvo la esposa de Guillermo Bustamante.

Al ser consultada sobre si el marido presentaba golpes luego de que lo bajaran del patrullero, Escotorni sostuvo: “Yo vi cuando las médicas forenses daban vuelta su cuerpo, él tenía moretones por todo el cuerpo de los golpes que le dieron los policías”.