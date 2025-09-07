La Municipalidad de Córdoba informó que desde la mañana de este lunes 8 de septiembre habrá un corte total en calle Monseñor Miguel de Andrea, entre 12 de Octubre y Dr. Enrique Tornú.

Será por unos trabajos que realizará la empresa Aguas Cordobesas.

Las obras serán hasta el lunes 15 de septiembre aproximadamente y por este motivo se aplicarán desvíos en la zona.

-Desvíos para vehículos particulares

  • Hacia el Centro: Monseñor Miguel de Andrea → Dr. Enrique Tornú → Cayetano Silva → La Tablada → Monseñor Miguel de Andrea.

-Transporte urbano de pasajeros

  • Línea 74 hacia el Centro: La Rioja → Dr. F. Garzón Maceda → Dr. Andrés Llobet → Dr. Pedro Chutro → 12 de Octubre → su ruta.
  • Líneas 80 y 82 hacia el Centro: Monseñor Miguel de Andrea → Dr. Enrique Tornu → Cayetano Silva → La Tablada → Monseñor Miguel de Andrea → su ruta.
X de Municipalidad de Córdoba