La Municipalidad de Córdoba informó que desde la mañana de este lunes 8 de septiembre habrá un corte total en calle Monseñor Miguel de Andrea, entre 12 de Octubre y Dr. Enrique Tornú.

Será por unos trabajos que realizará la empresa Aguas Cordobesas.

Las obras serán hasta el lunes 15 de septiembre aproximadamente y por este motivo se aplicarán desvíos en la zona.

-Desvíos para vehículos particulares

Hacia el Centro: Monseñor Miguel de Andrea → Dr. Enrique Tornú → Cayetano Silva → La Tablada → Monseñor Miguel de Andrea.

-Transporte urbano de pasajeros