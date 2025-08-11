Hackearon las redes de EPEC: el comunicado de la empresa y recomendaciones para usuarios
Las redes sociales de la Empresa Provincial de Energía fueron intervenidas a primera hora del sábado. Desde EPEC señalaron que desconocen el origen del ataque cibernético y recomiendan precaución a los usuarios ante posibles publicaciones maliciosas.
Una serie de curiosos posteos en la cuenta de Instagram de EPEC dispararon la alerta y encendieron las alarmas ante un posible hackeo de sus redes. La información fue confirmada por la empresa, que señaló que sus cuentas fueron intervenidas a primera hora del sábado.
En este momento personal técnico informático de EPEC y expertos en seguridad continúan trabajando para recuperar el control de la totalidad de las redes. La empresa afirmó que en los últimos minutos recuperaron y volvió a la normalidad la página de X.
El hackeo se ha hecho mas visible en la red social Instagram, pero se sospecha que Facebook también podría haber sido hackeada.
A esta hora se desconoce el origen del hackeo y los intereses que existen detrás.
Los posteos contienen imágenes de índole sexual e invitaciones a cursos de “trading”. Desde el área de Comunicación Institucional de EPEC recomiendan, por cuestiones de ciberseguridad, no ingresar a ninguno de los links que estos posteos mencionan.