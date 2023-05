Por la continuidad en los problemas de carga de las tarjetas del transporte urbano de Córdoba, la Municipalidad decidió prorrogar la medida tomada en las últimas horas y este sábado los usuarios podrán utilizar cuatro pasajes de colectivos extra (los dos habituales y dos más) aunque no tengan carga. Los mismos se deberán abonar cuando finalice el inconveniente.

Cabe recordar que la empresa Bizland, propietaria de Red Bus -que administra el sistema del pago del boleto urbano- sufrió un ciberataque que afectó la posibilidad de cargar las tarjetas desde el jueves pasado.

Ver: Red Bus: por el hackeo, los pasajeros podrán tener saldo negativo por cuatro boletos

Marcelo Rodio, secretario de Transporte municipal, indicó que el problema en general fue subsanado, pero dijo que aún continúan los inconvenientes en los puntos de venta que no tenían saldo.

El funcionario señaló que se agregaron 20 carpas para que funcionen como puntos de recarga en el centro de la ciudad.

Respecto a la recarga de la tarjeta, Rodio sostuvo que si el usuario no tiene saldo y asiste a un comercio que aún tiene un porcentaje disponible, la podrá cargar. "Si no tiene saldo y el comercio cercano tampoco, le confirmamos a la gente que tendrán la posibilidad de tener cuatro viajes, de ida y de vuelta, y no tengan ningún problema con saldo negativo", indicó a Cadena 3.

El secretario de Transporte explicó que "fue un ciberataque muy importante a los servicios hosteados en Datacenter de Telefónica, confiamos en que se va a solucionar. Tenemos transporte público garantizado, ya están habladas las empresas".

También se vieron afectados los usuarios del transporte de Salta y Tucumán porque es la misma empresa la que presta el servicio. Allí se tomaron medidas similares a las adoptadas en Córdoba.

Los nuevos puntos de recarga en el centro de la ciudad de Córdoba están ubicados en 9 de Julio 298; 9 de Julio 110 (Área peatonal); San Martín 190; San Martín 501 (Mercado Norte); Obispo Trejo 98; Vélez Sarsfield 390 (Plaza frente a Patio Olmos); Vélez Sarsfield 114; General Paz 174; Colón 210; Rosario de Santa Fe 40; 27 de Abril 402 (frente a Plaza Italia) y San Jerónimo 197.

En tanto, la compañía Bizland explicó en un comunicado que no hubo acceso a datos personales de la gente ni de empresas. No se afectaron los fondos públicos ni de pasajeros, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones.