Una mujer de 71 años y un hombre de 63 fueron hallados sin vida este miércoles en una casa de Río Cuarto después de que los perros de la vivienda aullaran durante varios días en el patio.

La hija de la pareja intentó entrar a la casa del pasaje Aconquija 2900 y, al no poder ingresar ni comunicarse con sus padres, llamó a la Policía.

Los efectivos forzaron la puerta para ingresar a la vivienda del sur provincial y hallaron los cuerpos acostados en la cama del dormitorio.

Los investigadores de la causa, caratulada como etiología dudosa, informaron que no había signos de violencia y que los ingresos estaban cerrados desde adentro.

La principal hipótesis sobre los fallecimientos apunta a causas naturales mientras se espera el resultado de las autopsias.