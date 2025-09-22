Un hombre de 68 años fue hallado muerto en su casa, ubicada en la localidad de Alcira Gigena, y se investiga si se trató de un asesinato.

Los testimonios registrados por Radio Alcira señalaron que los familiares de la víctima llamaron a la policía después de no lograr comunicarse con él.

Un equipo conformado por efectivos de la Policía Científica, Policía local y del Ministerio Público Fiscal llegaron a la vivienda de Héroes Anónimos 825 para entrar en la casa.

Los uniformados debieron saltar una tapia e ingresar por una puerta que daba al patio debido a que el resto de los accesos estaban cerrados.

Los primeros trascendidos periodísticos indican que el cuerpo presentaría una herida de bala. Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación tras un rastrillaje de personal de criminalística.