Hallaron con vida al joven uruguayo desaparecido en Córdoba

La Policía de Córdoba informó que este domingo fue hallado con vida Bryan Mathías Espínola Olivieri, ciudadano uruguayo de 27 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de septiembre. El joven fue encontrado alrededor de las 8:30 en la zona rural de Capilla de la Merced, a unos 30 kilómetros de Río Primero y a 100 kilómetros de la capital provincial.

Según lo relatado por Bryan, había llegado a Córdoba capital el 6 de septiembre con fines turísticos. Tres días después comunicó a su familia que emprendía el regreso a Montevideo, pero desde ese momento se perdió todo contacto.

Ante la falta de noticias, sus familiares viajaron a Córdoba y, el 15 de septiembre, radicaron la denuncia en la Unidad Judicial N.º 4, dependiente de la Fiscalía de Distrito 1, Turno 4, a cargo del Dr. Ernesto De Aragón.

Desde entonces, el Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales activó el protocolo de búsqueda, que incluyó relevamiento en el lugar donde se hospedó el joven, análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

El operativo de este domingo contó con más de 100 efectivos de distintas áreas, entre ellas DUAR, Brigada de Investigaciones de Río Primero, SEOM, División Canes, Caballería y unidades tácticas. Finalmente, se logró ubicar al joven, que se encontraba desorientado y con un cuadro de debilidad física.

Tras ser asistido, Bryan fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde se reunió con su familia. Allí recibió atención médica y contención psicológica, en un encuentro que contó también con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Antonio Urquiza, y otras autoridades.