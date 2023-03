Este sábado pasado el mediodía encontraron con vida y en buen estado de salud a Andrés Casella (34), quien era buscado intensamente desde el lunes 20 de marzo. Su auto fue encontrado sin ruedas en el camino al Pan de Azúcar, que conecta a Villa Allende con Cosquín.

Fuentes policiales indicaron que Cassella se encuentra “bien” en un hotel de La Falda y será trasladado a la Unidad Judicial de Villa Allende y luego se le realizará estudios médicos.

La familia denunció su desaparición, luego de que la Policía fuera al domicilio en el que residía el hombre en la ciudad de Córdoba para informarle a los vecinos de la zona que habían encontrado un Fiat Palio blanco perteneciente al joven.

De acuerdo a lo publicado por La Voz, Casella fue hallado luego de que habitantes del lugar se contactaran con el hombre, quien les contó que sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a dejar el auto en el lugar y trasladarse a pie en dirección a Cosquín.

“Encontraron el auto vandalizado. Le robaron las dos ruedas, pero estaban las llaves de la casa y un teléfono. Se fue caminando porque se le rompió el auto”, indicó Nicolás, el hermano de Andrés.

“Por ahí suele no atender el teléfono, pero no tantos días. No sé qué puede haberle pasado”, precisó.

La desaparición del hombre movilizó a personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía, canes, bomberos voluntarios y DUAR, desde el kilómetro 25 del camino al Pan de Azúcar hacia Cosquín.