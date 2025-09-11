Después de una ardua búsqueda, fueron hallados este jueves los cuerpos sin vida de Cristian Fink y de su hijo Álvaro, de tres años, en la zona del dique El Cajón, en Capilla del Monte.

Las primeras informaciones indican que ambos habrían caído en un profundo pozo de barro y no pudieron salir, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Los cuerpos se encontraban atrapados en una zona de más de dos metros de profundidad. Efectivos del DUAR y de la policía provincial trabajaron para rescatarlos.

En el operativo que se desplegó en la localidad del Valle de Punilla trabajaron más de cien personas: personal policial de la departamental Punilla, bomberos voluntarios, DUAR, ETAC, la división de canes de la Policía de Córdoba y operadores de drones.

Los primeros indicios señalan que el pequeño habría corrido por la zona del dique para jugar, como hacía habitualmente. En ese momento cayó en un pozo de barro que no se veía a simple vista. El padre intentó socorrerlo y ambos terminaron atrapados.

Los familiares dieron aviso el miércoles por la tarde para que comenzara la búsqueda, después de encontrar el Renault Aveo abandonado en El Cajón.

La investigación en torno a las muertes en Capilla del Monte está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.