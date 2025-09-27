“Tenemos que tener la serenidad de no embalarnos”, dijo Soledad García, miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, sobre el hallazgo de restos humanos en una zona del predio donde funcionó el centro de detención y tortura clandestina La Perla.

La referente del movimiento de derechos humanos en la provincia es una de las querellantes en la causa, que abrió una luz de esperanza tras el anuncio del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

“Tenemos de dos mil a dos mil quinientos que pasaron por La Perla, por eso buscamos tantos cuerpos”, explicó García frente a la cámara de Canal 10.

La titular de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba comentó que la zona delimitada, que abarca unas doce hectáreas del predio ubicado sobre la Ruta 20, pudo ser reconstruida a partir del testimonio de sobrevivientes, de una imagen aérea de 1979 y de la declaración del peón rural José Julián Solanille, quien en aquella época trabajaba en un campo próximo a Malagueño.

Los testimonios de Piero Di Monte, Graciela Geuna y Ana Iriovich, entre otros fueron claves en el hallazgo que se dio a conocer el viernes en Córdoba.

“Los gendarmes los llevaban, pero no asesinaban; por eso nosotros convocamos a los gendarmes como convocamos al pueblo que puede no haber hablado. Me animo hasta convocar a aquellos de las Fuerzas Armadas que tengan un poquito de dignidad y de memoria. Hoy no tienen a su comandante en jefe ni a (Luciano Benjamín) Menéndez o a (Jorge Rafael) Videla acosándolos”, pidió García.

Ver: Córdoba: confirmaron el hallazgo de restos óseos en el predio de La Perla

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre la zona conocida como “Loma del Torito” será clave para dilucidar si se encuentran restos de las personas desaparecidas en la última dictadura militar.

“Esos cuerpos necesitan un entierro digno: ya sea esparcir las cenizas, enterrarlos o encontrar algo. No puede haber una sociedad construida sobre muertos insepultos”, dijo la titular de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.