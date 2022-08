Ante la ola descontrolada de inseguridad que asola a Córdoba, el ingenio de los damnificados se agudiza para espantar a los ladrones: tal es el caso de Mabel, una mujer domiciliada en barrio Los Naranjos, de la ciudad capital, quien harta de que le robaran la goma de auxilio de su auto, les dejó un inédito cartel a los delincuentes: “Abierto, sin auxilio”.

Luego de que le sustrajeran seis veces el neumático, con la consecuente rotura de cristales de su Citroën C3, la mujer decidió quedarse sin rueda de auxilio, dejar el auto abierto, sin alarma y poner el letrero en la parte del acompañante, para que los ladrones sepan que no tienen nada que robarle.

.“Al cartel lo puse porque me cansé de que me rompieran los vidrios y se llevaran el auxilio. Las primeras dos veces se llevaron dos gomas. No dejo nada dentro del auto, y con ese cartelito no me rompen el vidrio”, contó Mabel a El Doce.

La damnificada indicó que ahora su auto queda sin trabas, siempre abierto: “Lo dejo sin llaves, vos venís y cualquiera lo puede abrir. Y sin auxilio es para que ellos comprueben que el auxilio no está. Si lo dejo cerrado, me rompen el vidrio”, remarcó la vecina.

Seis robos en poco tiempo:

Según relató Mabel, en los últimos tiempos fue víctima del mismo tipo de robo en seis oportunidades. Dijo que le sustrajeron en auxilio “en el Parque Sarmiento, en Nueva Córdoba, a la vuelta del Carbó, acá en el barrio dos veces y también en la Ruta 20″.

“En el seguro se me caía la cara de vergüenza porque deben pensar que me estoy choreando las gomas. Les pedí que dieran una solución y me respondieron que ‘haga lo que hagas, se lo van a robar igual’”, sostuvo la mujer.

Según contó Mabel, quienes la atendieron en el seguro le dijeron que tanto el Citroën C3, el Peugeot 208 y el 308, son blancos fáciles de los delincuentes porque tienen un sistema muy simple de apertura del baúl: “Te rompen este ventilete del costado, meten la mano y te destraban todas las puertas, incluido el baúl. El baúl no tiene llave. Para ellos es sencillo”.

Por último, la mujer contó que cuando se le pincha una goma, lo más saludable “es tomarme un taxi, venir a buscar el auxilio a mi casa y llevarlo”, y aconsejó: “Mi sugerencia es que pongan el cartelito, no lleven gomas, ni siquiera de esas feas que no sirven, y dejen el auto abierto”, indicó la damnificada.

Fuente: El Doce