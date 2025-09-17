Hay alerta de miércoles por tormentas en Córdoba: las zonas afectadas

Las condiciones del tiempo poco parecen tener que ver con el invierno en tierras cordobesas. Sin embargo, la estación en despedida aporta cambios este miércoles.

Es que la provincia está incluida en un “alerta amarillo”, emitido desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional, en virtud a la posibilidad de tormentas.

Incluye al norte y el este del territorio, puntualmente los departamentos San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.

El informe en cuestión reza que “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

De acuerdo a lo previsto, la precipitación acumulada es de “entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

En la Capital se prevén lluvias todo el día, con tormentas durante la tarde y chaparrones nocturnos.

Con el viento norte soplando con fuerza, se estima una temperatura máxima de 23 grados.