Lunes

De 16:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Centro Nuevo (perímetro comprendido entre calles Cassaffousth, Av. San Martín, Miguel Juárez y Av. Sabattini).

Martes

De 08:00 a 08:15

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrios El Saladillo, La Quinta (1ra., 3ra. y 4ta. sección), Villa del Lago (1ra sección), Centro Oeste, Los Manantiales, Miguel Muñoz "A" y Las Malvinas. Todos en forma parcial.

De 08:15 a 10:45

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: perímetro comprendido por calles Asunción, La Habana, Bogotá, La Paz y 9 de Julio.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: callejón de la semillería en forma parcial.

De 08:30 a 13:30

Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Universitario de Horizonte III en forma parcial.

De 10:45 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

