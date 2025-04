De 08:00 a 11:00

Motivo: Mejora Y Ampliación En Red Aérea De Distribución Primaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Los Josefinos y San José.

De 08:00 a 08:15

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrios Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta segunda sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Las Colinas, La Quinta tercera y cuarta sección y Miguel Muñoz "B".

De 08:15 a 10:45

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrios 400 viviendas en forma total y Las Colinas en forma parcial.

De 09:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Alto Alberdi en forma parcial.

De 10:45 a 11:00

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrios Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta segunda sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Las Colinas, La Quinta tercera y cuarta sección y Miguel Muñoz "B".

De 14:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: Barrios San Miguel, Los Talitas, Villa Días, Villa Aurora, Providencia, Lomas del Zupay, Cabana, Los Quebrachitos, Las Marías y El Bosque.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: RÍO CEBALLOS

Zona afectada: Barrios El Cedro, La Amistad, Sábato, Parque Atalaya, San José, IPV y Loza