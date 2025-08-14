Hay múltiples cortes de energía programados este jueves en Córdoba
Son dispuestos desde EPEC, para poder concretar la realización de tareas diversas en varias localidades de la provincia. El cronograma.
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Sector de Aeropuerto y salida Ruta 158.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Uritorco, en forma parcial.
De 08:00 a 09:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.
De 09:30 a 10:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Jerónimo Luis de Cabrera, en forma parcial.
De 12:00 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: GENERAL CABRERA
Zona afectada: Barrio Polenta, entre calles Bv. Fangio, San Cristóbal, Bv. Buenos Aires y Las Heras.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: Localidades de San Clemente y Potrero de Garay. Barrios Villa del Cóndor, Grasso Cremonini, Campo Tagle, La Ernestina, Pampa Alta, Paso de la Pampa, Escuela 24 de Septiembre (Paso de la Pampa), Cerro la Colmena, Comuna San Clemente, San Clemente, Loteo Dela Mea, La Herradura, Río San José, Estancia La Granadilla, Antena de Claro (San Clemente) y Derivación de Forbes.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio Lomas Sur, en forma total.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.
De 14:30 a 16:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Nueva Córdoba, entre calles Av. Poeta Lugones, Cáceres y Bv. Illia, en forma parcial.
De 16:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.