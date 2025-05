El secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana, visitó este lunes los estudios de Canal 10 para participar del programa “Córdoba en foco”.

Allí realizó un repaso por las elecciones que se realizaron en los centros vecinales de la ciudad capital y destacó el trabajo de la imprenta municipal y de la guardia urbana, entre otros de los sectores involucrados en los comicios.

Valoró que los vecinos hayan decidido participar de estas elecciones y la importancia que eso tiene para el desarrollo de cada zona de la ciudad capital.

En otro punto, fue consultado sobre si piensa en presentarse a las elecciones para intendente del 2027 y el funcionario fue claro: “Sí, me gustaría ser intendente de Córdoba pero no estoy trabajando para eso”.

De esta manera, remarcó que en el presente está muy ocupado con las nuevas responsabilidades que tiene, entre ellas la incorporación de la cultura a la secretaría que encabeza.

“El tiempo dirá, nunca me he puesto como horizonte tal o cual cargo. Sí en trabajar día a día con responsabilidad”, expresó el ex vicegobernador.

Respecto a la situación nacional, Campana no negó que haya una mirada muy centralista desde el Gobierno Nacional pero señaló que eso también se da respecto al interior de la Provincia cuando se está mucho en la capital.

“Pongamos todas las cosas sobre la mesa”, invitó, para definir el modelo económico necesario tanto para el crecimiento nacional como para el de Córdoba, que reclama desde hace meses para que se revea el tema de las retenciones.