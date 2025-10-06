El hombre baleado en la cabeza en el barrio Ameghino Norte se debate entre la vida y la muerte, mientras comienzan a conocerse detalles de la madrugada del ataque a balazos en la casa de calle Graham Bell 1771.

María Concepción Capdevilla, pareja de la víctima, relató el momento previo al ataque, que atribuyó a una expareja de su hijo mayor.

"Me estaba por entrar a bañar, le pedí a mi marido que me ayudara a cargar el calefón; me dejó en el baño y me dice: ‘Gorda, bañate tranquila que yo me voy a ver la comida’. En dos minutos empecé a sentir muchísimos disparos, cierro la ducha, me envuelvo en el toallón y salgo corriendo. Entro a la cocina y lo encuentro a mi marido tirado en una cama con un tiro en la cabeza", dijo la mujer.

Frente al micrófono de Canal 10, María Concepción comentó que su marido debe haber estado hablando por teléfono cuando recibió el disparo, porque encontró el aparato entre sus pies.

Mariano Marino, director del Hospital de Urgencias, informó que el hombre permanece bajo pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica en la sala de terapia intensiva.

"Presenta una herida de arma de fuego en el cráneo, penetrante, que ingresó por la región occipital izquierda, con orificio de entrada y sin orificio de salida", explicó el titular del nosocomio.

Por el momento se espera la evolución del paciente y no se descarta una posible intervención quirúrgica.

Ver: Le dispararon en la cabeza desde afuera de su casa y se encuentra en grave estado

La investigación de lo ocurrido en la ciudad de Córdoba está a cargo de la fiscalía del Distrito 4, turno 1°.