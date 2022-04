Homenaje a La Lucy en Icho Cruz

Se exhibe un adelanto exclusivo del largometraje documental "La Lucy", filmado durante los últimos tres años en las localidades de Icho Cruz, Cuesta Blanca y Tala Huasi, y el cual se encuentra actualmente en proceso de edición.



La proyección se presenta por única vez, el viernes 15 a las 20. El proyecto, realizado por un equipo cuyo trabajo ha sido nominado a numerosos premios internacionales, incluyendo el Oscar a Mejor Corto Documental, celebra los recuerdos de cuatro generaciones que pasaron por la zona, teniendo como epicentro social el Bar Delicia de Luciana Núñez, popularmente conocida como “La Lucy”.

Para Marcelo Mitnik, director del documental, el film toma como excusa las vivencias colectivas de veranos en la zona para poder hablar, con mucho humor y emoción, de temas universales como la memoria, la impermanencia, y la finitud.

Utilizando entrevistas e imágenes de las 80 horas ya filmadas para el largometraje a estrenarse en 2023, la producción decidió realizar un cortometraje documental como anticipo del film y como homenaje a Lucy quien, a sus 88 años, continúa al frente de su bar, el más antiguo de Punilla Sur.

El corto se exhibirá en una función al aire libre frente al emblemático establecimiento, situado en la intersección de las calles Lombardo y Avenida Argentina. El encuentro es organizado por la Municipalidad de Icho Cruz.

Además, el evento servirá de puntapié inicial para la ardua búsqueda del material de archivo que permita reconstruir la memoria popular de las últimas cinco décadas en la región. Mitnik se lamenta de que prácticamente no existen registros audiovisuales oficiales a nivel nacional o provincial que capturen ese momento y lugar tan particulares. Pero invita entusiasmado al público general a contribuir con sus films familiares grabados en la zona entre 1960 y el año 2000 que puedan no solo enriquecer, sino también darle vida a la narración. Aquellos que quieran contribuir material (en cualquier formato, desde films en 8mm hasta videos en VHS, MiniDV, etc) pueden escribir a la producción a LaLucyFilm@gmail.com.

El equipo incluye dos reconocidos directores de fotografía, el cordobés Sebastián Ferrero (“Ciencias naturales”) y Luciano Blotta (nominado al Emmy por el documental “The Hunt”). María Astrauskas (notable editora de, entre otras, “Las acacias”, film ganador del Caméra d’Or en Cannes) cumple doble rol de editora y de co-guionista junto a Mitnik.