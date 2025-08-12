Homicidio en La Cumbre: Joel Matías Ávila, culpable de asesinar a la psicóloga Sofía Kuljbicki

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó este lunes a prisión perpetua a Joel Matías Ávila, de 38 años, por el asesinato de la psicóloga Sofía Kuljbicki, de 39, ocurrido en octubre de 2023 en la localidad de La Cumbre.

El juicio, compuesto por 12 jurados populares, resolvió por mayoría el veredicto. Matías Ávila fue encontrado culpable de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común, en este caso, el fuego.

De acuerdo con la investigación, el 28 de octubre del año pasado Ávila, en aquel entonces de 36 años, ingresó a la vivienda de la víctima y la golpeó hasta dejarla inconsciente.

Luego, abrió el gas de la cocina, cerró los ambientes y provocó un incendio en la habitación con el fin de simular un accidente.

Las pericias establecieron que el fuego solo alcanzó el colchón y las mantas, y que la mujer murió en su cama por inhalación de monóxido de carbono.

La acusación señaló que el condenado, ex pareja de un amigo de Kuljbicki, preparó la escena para encubrir el ataque y borró evidencias antes de huir.

Fue detenido el viernes 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba tras permanecer prófugo.