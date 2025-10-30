La Federación de Hockey de Córdoba repudió los ataques de discriminación que sufrió un jugador semanas atrás en un partido en el predio Bimbo Rizzuto.

"La Federación expresa su repudio absoluto a toda manifestación o conducta que implique agresión, discriminación o falta de respeto dentro o fuera del ámbito deportivo", indicó la institución a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Nicolás Mardones, jugador de Palermo Bajo, hizo una presentación ante la Federación frente a lo que consideró un ataque de discriminación de parte de jugadores rivales y de la árbitra del encuentro, Yael Salinas.

Ver: Homofobia en el hockey cordobés: grave denuncia de un jugador



"Durante los últimos dos cuartos comenzaron a tener comentarios fuera de lugar; no solo eran insultos o amenazas, sino que se cruzaban límites metiéndose con la sexualidad de mi persona", escribió Mardones en la carta que presentó en la institución deportiva.

Horas después de que el medio Cba24n diera cuenta de la noticia sobre el ataque de homofobia en el ámbito del hockey cordobés, la Federación publicó el comunicado de repudio.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un hockey basado en los valores del respeto, la inclusión y la convivencia, y rechazamos cualquier actitud que los contradiga. El deporte debe ser un espacio seguro y ejemplar. Invitamos a toda la comunidad a sostener y promover estos principios en cada acción y expresión", indicó la institución.

Hasta el momento se desconocen qué medidas se tomarán para que no se repitan ataques de homofobia como el que sufrió Mardones.