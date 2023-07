En el marco de su campaña para las PASO,En el marco de su campaña para las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, visitó la ciudad de Río Ceballos, acompañado por el intendente electo Ezequiel Lemos.

En diálogo con Canal 10, el precandidato enfatizó en la urgencia de cambiar y recuperar la educación pública y la seguridad: "Cada vez escuchó a más problemas de inseguridad en la provincia, cosa que me preocupa mucho.”

En cuanto a la posibilidad de sumar al candidato a presidente de otro espacio político, Juan Schiaretti, en caso de ganar las elecciones, Rodríguez Larreta afirmó: "él es candidato a presidente de otro espacio político, yo respeto su decisión."

Además, Larreta reafirmó su postura de no criticar a ningún miembro del espacio y destacó la importancia de mantenerse unidos para lograr los objetivos planteados: "Yo no me entro en acusaciones... Por eso jamás me vas a escuchar criticando a nadie de Juntos para el Cambio, porque la unidad está ante todo."

Tras su visita a Río Ceballos, Rodríguez Larreta tiene previsto viajar a Huerta Grande, donde continuará su recorrido acompañado por el electo Intendente Germán Corazza y dirigentes radicales liderados por Hernán Capdevila.