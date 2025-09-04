En el XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales en Córdoba, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, defendió la libertad de expresión.

El magistrado aseguró que el Poder Judicial "nunca va a ir en contra de otros poderes", pero sí va a "defender la independencia" del propio: "Nos molestan los malos ejemplos porque tiran atrás la tarea cotidiana".

Estas declaraciones tienen mayor relevancia, en medio de los cuestionamientos que generó la medida cautelar impuesta por un juez federal que impide la difusión de los audios de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“La Corte Suprema siempre va a estar en defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y las garantías individuales”.

También criticó los “malos ejemplos dentro del Poder Judicial” porque “son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana” y subrayó que, en ocasiones, “parece que el sentido común en este país está extraviado”.