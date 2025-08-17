La Municipalidad de Córdoba informa que esta semana cuatro Centros de Participación Comunal abrirán sus puertas con horario extendido para que vecinos y vecinas puedan realizar sus trámites fuera del horario habitual.

Serán los CPC de Centro América, Monseñor, Mercado y San Vicente, que atenderán de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y el sábado de 8:00 a 14:00 horas.

El resto de los CPC mantendrá su horario habitual de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

Se recuerda a los vecinos que la tarjeta SUBE para el transporte urbano de pasajeros puede retirarse en cualquiera de los CPC (excepto Mercado). La misma se entrega con un saldo negativo de $1500, correspondiente al valor de la tarjeta.