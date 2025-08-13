El Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba negó este miércoles el uso de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma Group tras una denuncia referida a julio de este año.

"Lo que nosotros tenemos como registro en el Hospital es que durante este año no se utilizó fentanilo perteneciente a este laboratorio (HLB Pharma Group)", dijo el director asistencial Carlos Quinteros Greco, en diálogo con Canal 10.

La autoridad del nosocomio señaló que, después de la alerta que publicó ANMAT el 9 de mayo, se retiraron todos los medicamentos vinculados al laboratorio que elaboró el lote de fentanilo denunciado.

Quinteros Greco aseguró que la institución no recibió ningún oficio de parte del juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, que tiene en sus manos la investigación cuyas víctimas fatales superaron las noventa.

Este miércoles se dio a conocer la nómina de 18 instituciones cordobesas que adquirieron ampollas del lote contaminado del fentanilo número 31.202. En la lista no figura el Hospital de Clínicas.

Asimismo, Quinteros Greco remarcó: "Estamos a disposición para la investigación correspondiente".

Ver: Son 18 las clínicas privadas que habrían comprado fentanilo contaminado en Córdoba



La denuncia patrocinada por el abogado Carlos Nayi fue presentada en sede judicial a raíz de la muerte de una mujer de 78 años a quien se le habría suministrado fentanilo y se le diagnosticó la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Al respecto, el director del Hospital Clínicas dijo que esta bacteria es "muy frecuente" en el ámbito hospitalario sobre pacientes "internados con estancias prolongadas e invasiones".