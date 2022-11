Luis Obregón, el exabogado de Brenda Agüero en la causa por muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, apuntó a una conversación entre el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, para defender la inocencia de la enfermera de 27 años.

"Esta defensa entiende que hubo mala praxis o por lo menos falta de investigación y una liviana imputación de homicidio sin tener los elementos e indicios que había para imputar un homicidio a Brenda Agüero", señaló Obregón en diálogo con Canal 10.

En la conversación telefónica entre Cardozo y Asís, que se incorporó a la causa, ambos funcionarios se refieren a la muerte de un recién nacido ocurrida el 23 de abril.

"Tenían en sus manos un elemento de mayor contundencia por lo menos para investigar la causa eficiente de la muerte de ese bebé", afirmó el exdefensor de Agüero.

La conversación telefónica incluida en la causa que fue publicada por el sitio Periodismo para la gente:

Diego Cardozo: – perfecto. sabes que es lo que me aflige, Lili a mi

Liliana Asís: – que

Diego Cardozo: – que por ejemplo ese chiquito que nace con la membrana rota de varios días de

evolución si.

Liliana Asís: – si.

Diego Cardozo: – nosotros no lo hayamos tomado como chico que nació infectado. Es como que se nos pasó por alto, por que se lo toma como un chico sano, se lo entrega a la madre, nace a las 08.14 Lili, y a las 10.30 se descompensa el chico.

Liliana Asís: – si.

Diego Cardozo: – entonces a ver, si vos me decís a mí lo que yo he leído, mirá que yo he pasado todo el fin de semana leyendo cuales son las principales causas de sepsis de neonatal temprana, y ponen que la ruptura temprana de placenta, perdón, la ruptura temprana de membrana, principalmente si ha tenido mas de 18hs de evolución.

Liliana Asís: – si.

Diego Cardozo: – entonces ahí entra, sabes que Lili?, esto te lo digo entre nosotros.

Liliana Asís: – si si.

Diego Cardozo: – entra que nos comimos una sepsis de un chico que nació séptico, no nos dimos cuenta, lo tratamos como un chico sano, no le aplicamos antibióticos, no le aplicamos nada y se descompensó.

Liliana Asís: – no, lo que pasa que en este caso, a ver, si se descompensa después no hay razón para ponerle antibióticos de entrada, porque es un chico a término y si la madre tuviera una estrepto se deja en 48 horas en observación si es a término. Si fuera prematuro se lo entra, esa es la diferencia. Pero nadie puede prever que el chico se vaya a descompensar, eso está claro que es así.

Diego Cardozo: – pero dentro del espectro, digamos que es posible.

Liliana Asís: – Si, por eso, está la posibilidad, uno no puede negar, no puede ser tan livianamente a no el chico y se muere por culpa de quien.

Diego Cardozo: – claro.

Liliana Asís: – nadie sabe eso…