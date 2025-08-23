Hospitalizan a un parapentista tras un accidente en el interior de Córdoba

En horas de la tarde de este sábado, personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y ETAC, asistieron y rescataron a un hombre de 59 años, protagonista de un accidente cuando realizaba una actividad en parapente.

El hecho tuvo lugar en el sector de ruta E-34, a la altura del km. 22 (Piedra de la Tortuga).

El accidentado fue identificado como Daniel Guillermo Mas, oriundo de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Fue hallado en estado consciente.

El parapentista fue trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero con lesiones en sus piernas.