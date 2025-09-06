El Gobierno de la Provincia hizo entrega de fondos para el municipio de Huerta Grande y de viviendas para 17 familias de esa localidad, perteneciente al departamento Punilla.

Ubicada sobre la ruta 38 y a unos 70 kilómetros de la capital, Huerta Grande es una de las principales localidades de esa región provincial, junto a La Falda y Villa Giardino.

En el acto, el gobernador Martín Llaryora entregó las llaves de 17 casas del programa Vivienda Semilla, con una inversión de 466,4 millones de pesos y destinadas a brindar soluciones habitacionales a vecinos de la localidad.

Además, comprometió la llegada de fondos por más de 300 millones de pesos destinados a la ejecución de trabajos de adoquinado y de agua potable y para la compra de un camión compactador de residuos.

Esta herramienta se enmarca en el Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos, que promueve el fortalecimiento de la infraestructura municipal en materia ambiental.

El mandatario provincial aseguró: “En un momento tan duro económicamente, tenemos que trabajar todos juntos, más allá del partido político. Dejar el partido de lado y poner primero a la gente, para poder, todos los días, mejorar un poquito la vida de los vecinos”.

A su turno, el intendente Germán Corazza, de extracción radical, destacó el trabajo conjunto: “La presencia del gobernador aquí es una promesa cumplida, porque se comprometió a recorrer cada pueblo. La Provincia nos acompaña desde el primer día en nuestra gestión”.

En la misma jornada, se concretó además la entrega de 34 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 13.250.000 pesos, destinados a acompañar a familias en el desarrollo de proyectos y necesidades de carácter social.