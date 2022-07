Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2016 terminará su gestión el próximo lunes para dar lugar al magister John Boretto, sucesor del mismo espacio político.

En diálogo con Pensavalle informa de Radio Universidad, hizo un balance de estos 6 años a la cabeza de la Casa de Trejo: "Excelente, por la buena compañía de quienes fueron los que me invitaron participar, por el grupo que me apoyó, por quienes me votaron y la oposición".

"Al comienzo había rispideces, no estaba en el radar, pero después todo el mundo decidió trabajar por la Universidad, mucho trabajo en equipo desde el primer día hasta el último", sostuvo.

Consultado sobre el manejo integral de la Universidad, remarcó: "El rectorado es una cosa sumamente compleja, no en el sentido negativo, sino que es un mundo complejo, es una ciudad entera de gente muy calificada y distintos niveles de decisión". En relación a esto ultimo manifestó: "La mayoría de las decisiones académicas, científico-tecnológicas se toman en cada una de las cátedras y laboratorios de la Universidad. Hay un órgano superior de decisiones ejecutivas, el Consejo Superior, el rector es una cara visible, un vocero".

Respecto a la cuestión de los fondos que recibe la Casa de Trejo del Estado nacional, recordó un periodo de gobierno donde se empezó a cuestionar la educación pública y gratuita.

"En un momento donde había un ataque directo a todo lo que fuera la educación pública, una cosa sacada de los pelos, de no sé que tipo de países. Los mejores tienen educación pública y además es un deber del estado", enfatizó.

La Universidad donde está la gente

Consultado sobre los puntos más altos de su gestión, expresó: "Estoy contento de haber hecho todo lo posible, de trabajar desde el primer al ultimo día, y cambiar el eje tradicional de Universidad como claustro hacia adentro y ponerlo como tiene que estar ahora, sobre todo las Universidades publicas latinoamericanas como lo dijo el Secretario general de las Naciones Unidas, estar donde está la gente".

Además hizo referencia a las herramientas que se han logrado a lo largo de estos años: "Hoy tenemos no sólo la visión de eso, sino las herramientas geográficas con la universidades populares, tecnológicas con el Campus Virtual, y físicas, con esta primera institución universitaria en el norte cordobés, con Campus Norte".

Elección de rector y vice, más democrática

Juri destacó la implementación del sistema de elección de rector y vice, su democratización y el impacto en otras universidades de Latinoamérica.

Además puso en relevancia el rol del Multimedio SRT en la sociedad, parte de la Universidad Nacional de Córdoba, como un medio independiente.

El futuro

Por ultimo, al ser consultado si se involucraría en política partidaria, su respuesta fue negativa enfáticamente.

Además destacó su accionar durante sus elecciones.

"Entre mi primera elección y la segunda, pasaron 20 años, y no ocupé nunca ningún cargo ni político ni administrativo dentro de la Universidad, que no sea mi cátedra. Pienso que va a ser igual que la otra vez".