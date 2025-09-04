La Municipalidad de Córdoba habilitará este viernes 5 de septiembre el primer tramo de la avenida Sagrada Familia, entre Colón y la Costanera, y avanza con una de las secciones más importantes del corredor de la Maipú, que quedará completada a fin de mes en el tramo entre Emilio Olmos y Sarmiento. Desde la comuna capitalina tienen como objetivo lograr que en tres meses concluya la obra en Av. Sagrada Familia y que en diciembre se completen Maipú, San Juan y Ambrosio Olmos.

Respecto de las complicaciones en el tránsito vehicular, desde la Municipalidad prevén habilitaciones parciales acompañadas por pruebas de seguridad, drenaje y señalización.

Las obras en avenida Maipú

Con un avance del 60%, el corredor Maipú, en el Centro, ingresa en su etapa más compleja, entre Emilio Olmos y Sarmiento, cuya finalización está anunciada para el 22 de septiembre, mientras que el cierre hasta la Costanera se prevé para fines de diciembre.

Entre las tareas ya ejecutadas figuran cruces de infraestructura, pavimento, cordones y bases de paradas.

En una recorrida por el lugar pudimos observar la instalación de las columnas de alumbrado, los paradores y las obras en las veredas entre Catamarca y Sarmiento en una primera etapa, mientras que en la etapa 2, desde Sarmiento a la Costanera, ya se ejecutaron cordones y pavimento lateral en la obra de ampliación; resta montar el alumbrado del cantero y las paradas inteligentes.

Durante el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, mostramos un plano aéreo de la esquina de Olmos y Maipú, porque desde ese lugar, en el tramo que va entre Olmos y Sarmiento, las obras están avanzando de manera importante.

El esquema de obras en avenida Maipú mantendrá carriles “Solo bus” y paradores inteligentes a lo largo del cantero, donde estarán las paradas de colectivos, y de los que ya están en los últimos detalles, haciendo tareas de pintura, de alumbrado y de veredas, avanzando rápidamente.

Las veredas están prácticamente terminadas, las plantas también; todo se está preparando para avanzar, en este caso, con las tareas en ese tramo tan importante, porque es notable el flujo de tránsito que pasa por lo que ha quedado: un carril y medio, el del lado derecho, entre Olmos y Sarmiento para la avenida Maipú.

Esta tarea quedará finalizada a fin de mes; se avanza rápidamente, y la circulación peatonal ya está abierta en el sector. Simplemente faltan algunas tareas, como los canales de riego por aspersión que tendrá todo este cantero y la colocación de las plantas, para que quede finalmente terminado.

Nos preguntamos si el avance de las obras para la boulevarización de algunas arterias, para agilizar el tránsito, ¿podrá ser la señal para que los automovilistas dejen de venir tanto al centro en sus autos particulares y utilicen el sistema de transporte?

La respuesta podría encontrarse en el correcto funcionamiento de lLos carriles “Sólo bus” que ya funcionan muy bien en otras avenidas de la ciudad, y andar en ómnibus, con el esperado mejoramiento de las frecuencias y la llegada de más unidades, puede garantizarnos que usemos el transporte público para venir al centro y para circular por él, en lugar de los automóviles particulares.

Es una tarea y compromiso de todos y que en un futuro cercano esto se pueda lograr: tomar conciencia como ciudadanos y que el Estado haga su parte también, es el desafío, será posible como lo están haciendo desde la Municipalidad de Córdoba, pero también con el rol de habitantes de una ciudad cada vez más compleja que debemos cumplir con responsabilidad y educación en materia vial, una materia pendiente.