Tres policías quedaron imputados de homicidio calificado por la muerte de Guillermo Bustamante, en un confuso episodio ocurrido el lunes en una estación de servicio del barrio Villa Páez de la ciudad de Córdoba.

La imputación la determinó el fiscal Guillermo González, a partir del análisis de los testimonios y videos incorporados y resultado parcial de la autopsia practicada en el marco de la causa que se tramita por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, turno 2.

Se ha dispuesto la imputación e inmediata detención del Oficial Subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el Oficial Ayudante Nicolás Bulacio y el Cabo Juan Martín p.ss.aa del delito de Homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de co-autores (arts. 45 y 80 inc. 9 del Código Penal.

También del Oficial Inspector Walter Perfumo p.s.a. de Encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor (arts. 45, 54 y 277 inc. 1 apartado d) e inc. 3 apartados a) y d) del Código Penal; y al Sargento Mariano Córdoba p.s.a. de Omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor (arts. 45 y 248 del Código Penal).

Quedan pendientes aún actos procesales de incorporación de pruebas que podrían sumar, agravar y/o morigerar imputaciones.