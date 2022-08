La fiscal Lourdes Cuagliatti imputó de "homicidio culposo" al maquinista del tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino, que pasado el mediodía del martes, atropelló y mató a Pamela Ferro, una joven de 24 años que venía con su bebé de 5 meses en brazos y no advirtió el paso de la formación en Sabattini y Circunvalación.

Mientras continúa recabando elementos y testimonios vinculados al hecho, la funcionaria a cargo de la investigación busca determinar, entre otras cosas, si el maquinista tocó la bocina al pasar por el lugar del hecho y si advirtió la presencia de la joven mujer caminando por las vías.

Pamela Farro, venía de llevar a su bebé de 5 meses al dispensario de barrio José Ignacio Díaz Primera sección, para un control de rutina y volvía a su casa de barrio Los Artesanos caminando por las vías, cuando ocurrió la tragedia.

Al llegar al lugar, los policías encontraron sólo a la mujer y al bebé en el lugar, ya que el tren prosiguió su marcha hasta Estación Ferreyra, donde fue detenido y advertido de la situación. Al ser consultado, el maquinista manifestó desconocer lo sucedido.

De acuerdo a los primeros testimonios, el tren "nunca tocó bocina". Jennifer Guzmán, amiga de Pamela, en diálogo con www.Cba24n.com.ar, contó que "la había dejado en el dispensario, y minutos después me dicen que la había atropellado el tren. Me quise acercar a ella y no me dejaron. Lo único que pude fue cargar al bebé" y agregó que venia con el celular en la mano hablando con su otra hija.

Los vecinos, en medio de la conmoción, también reclamaron la construcción de un puente peatonal para que "pasen nuestros hijos, para que nuestra vida valga algo". En tanto, el bebé de cinco meses continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital de Niños.