En un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la fiscal Patricia García Ramírez resolvió acusar a las jóvenes que estaban presentes como acompañantes en la picada mortal de la zona del aeropuerto, en la ciudad de Córdoba.

Según el comunicado, fueron imputadas Virginia Aldana Orellana, de 20 años, y Luz Ángela Godoy, de 19 años, por el delito de homicidio culposo agravado, en calidad de partícipes necesarias. Ambas, han designado defensor público.

La misma atribución recayó sobre la mujer que todavía se encuentra internada como consecuencia del hecho, por lo que se esperará para efectuar la notificación correspondiente cuando su estado de salud lo permita.

En el mismo comunicado se informa que se le atribuyó también intervención activa en el hecho a una menor de 15 años, por lo que se comunicó la situación al juez penal juvenil correspondiente.

Las mujeres mantienen su estado de libertad bajo las condiciones del artículo 268 del código procesal, el consabido artículo que establece que “toda persona a quien se le atribuya la participación en un delito permanecerá en libertad durante el proceso”.

Tras producirse el choque, la fiscalía ordenó la detención de siete jóvenes acusados por presunto homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas y participación ilegal en prueba de velocidad.

Los detenidos son Fabio Gabriel Albarracín, de 24 años; Facundo Carlos Veizaga, de 23; Maximiliano Pérez, también de 23; Enzo Pfister, de 25; Matías Albarracín, de 20, Jerónimo Maldonado, de la misma edad y Juan Ignacio Guerrero, de 23.

Con ello, ya son 10 las personas acusadas de participar en el tremendo choque en frente del Aeropuerto, en el que perdió la vida Facundo Fabián Donat, un joven de 19 años.

El comunicado oficial del MPF señala también que “la fiscal rechazó la intervención como querellante particular solicitada por los padres del chico fallecido, por considerar que no se dan las condiciones de admisibilidad en virtud de que el mismo habría tenido intervención en el hecho ilícito que se investiga”.

Fundamentos

La fiscal García Ramírez decidió la imputación de las acompañantes "por considerar que sus intervenciones en el evento constituyeron un apoyo moral y alentador para que el hecho se lleve a cabo en la forma que se cometió". Así lo detalla el comunicado oficial.

Una persona que acompaña a quién conduce cometiendo un delito, adquiere el carácter de partícipe necesario ¿sólo por haber estado en el vehículo al momento de la picada?

Contactada por Cba24n, la fiscal se excusó de brindar detalles de una investigación en curso, pero advirtió que según la jurisprudencia establecida por el Superior Tribunal en Córdoba, debe interpretarse como partícipe necesario, a quien haga "cualquier contribución aprovechada por el autor en el trámite estrictamente ejecutivo del hecho".

Algunas fuentes ligadas a tribunales señalan que la “contribución aprovechada por los autores” que habrían hecho las jóvenes consistió en alentar a los conductores a no desistir o aún, a acelerar y no detener la marcha. ¿Es eso lo que se considera un “apoyo moral y alentador” en la comisión del delito? ¿Se presume que el accidente y el deceso no hubieran ocurrido sin ese aliento?

La lista de interrogantes puede ser larga, pero sin conocer los testimonios y las pruebas recabadas en la causa, por el momento, sólo son especulaciones sin sustento.